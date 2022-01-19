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سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون على تجمع سكني في مديرية حريب محافظة مأرب وأنباء عن ضحايا من المواطنين

Lebanon 24
19-01-2022 | 04:33
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