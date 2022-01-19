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فتح الطرق في شبعا والجرافات تعمل على فتح طرق قرى العرقوب المقفلة (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
19-01-2022 | 05:47
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