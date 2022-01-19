رئاسة الجمهورية: الرئيس عون يلتقي غداً وبعد غد أعضاء السلك الدبلوماسي والسلك القنصلي ويحدد في كلمته مواقف لبنان من القضايا المحلية والإقليمية المطروحة

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