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أخبار عاجلة
ماكرون يدعو إلى نظام أمني جديد في أوروبا مع حلف شمال الأطلسي بمواجهة روسيا
Lebanon 24
19-01-2022
|
06:31
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