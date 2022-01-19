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"سانا": أصوات الانفجارات التي سُمعت في بلدة الزارة في ريف حمص الغربي ناجمة عن قيام وحدات الهندسة بتفجير عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين

Lebanon 24
19-01-2022 | 07:37
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