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مدينة طريف في شمال السعودية سجلت اليوم 6 درجات تحت الصفر وهي أدنى حرارة تشهدها المملكة منذ 30 عاما (سكاي نيوز)

Lebanon 24
19-01-2022 | 07:57
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