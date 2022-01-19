لبنان

توقيع عقد تزويد لبنان بالكهرباء الأربعاء... على ماذا ينص الاتفاق؟

Lebanon 24
19-01-2022 | 09:21
A-
A+
Doc-P-908926-637782070191955466.jpg
Doc-P-908926-637782070191955466.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وكالة الانباء الاردنية "بترا" أنّ الأردن يوقّع ولبنان وسوريا، يوم الأربعاء المقبل، اتفاقية العبور وعقد تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية.
هذا ما تم الاتفاق عليه بين وزراء الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض ووزير الطاقة والثروة المعدنية في الاردن الدكتور صالح الخرابشة ووزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل حيث من المتوقع ان يصل الوفد الأردني مساء الثلاثاء في الخامس والعشرين من الجاري الى بيروت ويوقع نهار الاربعاء عن الجانب اللبناني  مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان وعن الجانب الاردني  مدير عام شركة الكهرباء الوطنية في المملكة الاردنية الهاشمية .
على ان يتوجه الوزيران والوفدان الى سوريا للتوقيع على اتفاقية العبور التي سيوقعها عن الجانب السوري مدير عام المؤسسة العامة للنقل والكهرباء في الجمهورية العربية السورية.
وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة في تصريح صحافي، "أهمية الاتفاقية في مساعدة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني بالوقوف مع الأشقاء اللبنانيين ومساندتهم في تجاوز العقبات التي يواجهونها في قطاع الطاقة".
وقال إنّ "الاتفاق ينص على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا و250 ميغاواط خلال باقي الأوقات".
وأكد الخرابشة أنّ "المشروع سيعود بالفائدة على النظام الكهربائي الأردني، حيث سيجري تزويد لبنان من شبكات النقل مباشرة، مشددا على أن سعر بيع الطاقة الكهربائية للبنان لن يلحق أية خسائر بالنظام الكهربائي الأردني، حيث لن تدخل كلفة التوزيع في سعر البيع".

لبنان

إقتصاد

عربي-دولي

أخبار عاجلة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:17 | 2022-01-19
13:12 | 2022-01-19
12:50 | 2022-01-19
12:47 | 2022-01-19
12:44 | 2022-01-19
12:41 | 2022-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website