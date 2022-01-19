أخبار عاجلة

رئيس المجلس الرئاسي الليبي: المجلس يمثّل وحدة البلاد ونتعهد بإجراء انتخابات يقبل بنتائجها الجميع وفق رؤية توافقية

Lebanon 24
19-01-2022 | 09:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المجلس الرئاسي الليبي يجدد التزامه بإجراء الانتخابات في موعدها وبالتزامن (العربية)
lebanon 24
20/01/2022 00:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي: من الصعب الذهاب لانتخابات ديسمبر والتوافق غائب (العربية)
lebanon 24
20/01/2022 00:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الرئاسي الليبي يؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها
lebanon 24
20/01/2022 00:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: سبب فشل الانتخابات هو عدم وجود قاعدة دستورية توافقية
lebanon 24
20/01/2022 00:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:42 | 2022-01-19
16:40 | 2022-01-19
16:39 | 2022-01-19
16:33 | 2022-01-19
16:32 | 2022-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website