أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تبلغ السودان بدء تبديل القوات الإثيوبية ضمن فرق حفظ السلام في أبيي اعتبارا من شباط (الشرق)

Lebanon 24
19-01-2022 | 12:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مصادر سودانية لـ"الشرق": تجدد اشتباكات القوات السودانية والإثيوبية لاستعادة السيطرة على مستوطنة "شاي بيت" بمنطقة الفشقة الصغري
lebanon 24
20/01/2022 00:14:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: مستعدون لتقديم الدعم اللازمة للمرحلة الانتقالية في السودان (الشرق)
lebanon 24
20/01/2022 00:14:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة عن الاجتماع المرتقب بين لافروف وبلينكن: نرحب بالحوار ونأمل أن يؤدي إلى خفض التوتر (الشرق)
lebanon 24
20/01/2022 00:14:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإثيوبية: نقترح إنشاء منطقة عازلة تديرها وكالات الأمم المتحدة لترتيب وصول الإغاثة لإقليم تغراي
lebanon 24
20/01/2022 00:14:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:42 | 2022-01-19
16:40 | 2022-01-19
16:39 | 2022-01-19
16:33 | 2022-01-19
16:32 | 2022-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website