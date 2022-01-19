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تيد كروز ينتقد قيام إدارة بايدن برفع الحوثيين عن قائمة الإرهاب ويصفها بالخطوة المتهورة التي من شأنها دعم النظام الإيراني (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
19-01-2022 | 12:37
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