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وزير الاقتصاد الإيراني: اتفاقٌ مع روسيا لتنفيذ مشاريع خط الائتمان المشترك بقيمة 5 مليارات دولار (الميادين)
Lebanon 24
19-01-2022
|
13:40
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