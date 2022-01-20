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ميقاتي: لا ننسى أنّ أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابيّة التي سنعمل أيضاً على تأمين الأطر اللازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعاليّة وشفافيّة
Lebanon 24
20-01-2022
|
04:16
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