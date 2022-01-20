أخبار عاجلة

الرئيس عون: لبنان حريص على افضل العلاقات مع الدول وسيعمل على إعادة العلاقة مع دول الخليج الى طبيعتها

Lebanon 24
20-01-2022 | 04:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون مستقبلاً الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: لبنان حريص على افضل العلاقات مع الدول العربية ولا سيما السعودية ودول الخليج
lebanon 24
20/01/2022 16:28:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: لبنان سيعمل على إعادة العلاقة مع دول الخليج الى طبيعتها
lebanon 24
20/01/2022 16:28:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قرداحي: أعتقد أن الرئيس ميقاتي لديه ضمانات أن ماكرون سيفتح موضوع إعادة العلاقات بين لبنان والدول الخليجية مع ولي العهد السعودي
lebanon 24
20/01/2022 16:28:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: حريصون على علاقات لبنان العربية والدولية لاسيما مع دول الخليج وفي مقدمتها السعودية وهذا الحرص يجب ان يكون متبادلاً لأنه من مصلحة لبنان ودول الخليج على حد سواء
lebanon 24
20/01/2022 16:28:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
09:13 | 2022-01-20
09:05 | 2022-01-20
08:58 | 2022-01-20
08:47 | 2022-01-20
08:43 | 2022-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website