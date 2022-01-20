رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية من بعبدا: فرنسا باقية على دعمها للبنان وشعبه والإصلاحات التي تنوي الحكومة اعتمادها خطوة مهمة على طريق تحقيق النهوض والتعافي

Lebanon 24