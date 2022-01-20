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الرئيس عون: لبنان الذي يرزح اليوم تحت أعباء اقتصادية ومالية واجتماعية وانسانية صعبة أسّس لها نظام سياسي ونهج مالي واقتصادي وزادت من حدّتها أزمة تفشي كورونا يتطلع دوماً إلى أشقائه وأصدقائه في العالم ليعملوا على مساعدته
Lebanon 24
20-01-2022
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