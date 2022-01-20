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الرئيس عون: يأمل لبنان أن تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقفه بحيث لا تستعمل ساحته ميداناً لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى

Lebanon 24
20-01-2022 | 05:05
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