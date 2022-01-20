الرئيس عون: بعض الجهات تجاوزت واجب التنسيق مع مؤسسات الدولة وتعاطت مباشرة مع جمعيات ومجموعات بعضها نبت كالفطر بعد انفجار المرفأ وتعمل على استثمار الدعم المادي والإنساني لأهداف سياسية

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