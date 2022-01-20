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عون: إنني عازم بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة وبما تبقّى من ولايتي على متابعة العمل على الرغم من كل العراقيل من أجل تحقيق الإصلاحات التي التزمت بها

Lebanon 24
20-01-2022 | 05:08
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