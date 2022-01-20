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عون: دعوتُ قبل أيام إلى طاولة حوار للبحث في اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة وفي الاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي الاقتصادي لكن بعض القيادات السياسية لم تستجب ما دفعني إلى التمسك بالدعوة إلى الحوار

Lebanon 24
20-01-2022 | 05:14
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