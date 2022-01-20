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أخبار عاجلة
محمد بن سلمان استعرض مع مبعوث الرئيس الروسي تطورات الأحداث في سوريا
Lebanon 24
20-01-2022
|
05:52
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