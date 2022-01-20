أخبار عاجلة

مولوي: على الدولة إقرار أموال الإستشفاء الخاصة بقوى الأمن الداخلي والتي تتضمن استشفاء السجناء

Lebanon 24
20-01-2022 | 06:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية بسام مولوي: صحة عناصر القوى الأمنية خطّ أحمر وموضوع لن نتهاون فيه
lebanon 24
20/01/2022 16:31:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي لـmtv: اذا لم ينعقد مجلس الوزراء بإمكان مجلس النواب إقرار قانون بفتح الموازنة المطلوبة لإجراء الانتخابات النيابية وتوزيع الصناديق على الاغتراب لا يحتاج الى مرسوم إنما الى قرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية
lebanon 24
20/01/2022 16:31:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية بسام مولوي للـ"أم تي في" عن مؤتمر المعارضة السعودية: يجب ان يكون لدينا إيمان ببناء الدولة وتطبيق القوانين والدستور والحرية تتوقف عندما تضرّ بالبلد وتعكير العلاقات مع الدول الصديقة يمنعه قانون العقوبات ونؤكد تمسكنا بالعلاقات العربية
lebanon 24
20/01/2022 16:31:49 Lebanon 24 Lebanon 24
المولوي يطلع على التدابير الأمنية لرأس السنة من داخل غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي
lebanon 24
20/01/2022 16:31:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
09:29 | 2022-01-20
09:13 | 2022-01-20
09:05 | 2022-01-20
08:58 | 2022-01-20
08:47 | 2022-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website