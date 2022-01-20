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روسيا: أكثر من 140 سفينة حربية و60 طائرة وحوالي 10000 جندي سيشاركون بالتدريبات البحرية بين روسيا والصين وإيران

Lebanon 24
20-01-2022 | 06:50
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