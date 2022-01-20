كتلة "الوفاء للمقاومة": بانتظار الحكومة لجلساتها نرى أن الاجراءات الاستثنائية لخفض سعر صرف الدولار لن تؤدي مفاعيلها المستدامة ما لم تستند الى خطة التعافي والاقتصادي

Lebanon 24