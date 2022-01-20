كتلة "الوفاء للمقاومة": لضرورة مواصلة جهود وزارة الاقتصاد في مراقبة الاسعار وندعو التجار الى تحسس الوضع البائس للمواطنين وتجنب المبالغة في تحقيق الارباح

Lebanon 24