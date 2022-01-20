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حبيش لـ"الجديد": اطلعت على بعض التقارير عن إبلاغ الحريري للمفتي نيته عدم الترشح للإنتخابات وسألت للتأكد وتم إبلاغي أن الحديث غير دقيق

Lebanon 24
20-01-2022 | 08:43
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