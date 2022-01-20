أخبار عاجلة

القيادة الوسطى الأميركية: نراقب التطورات في سجن غويران جنوبي الحسكة والذي يضم نحو خمسة آلاف معتقل من تنظيم داعش (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
20-01-2022 | 14:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مقتل عنصرين من الجيش العراقي في اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش بقضاء الدبس في كركوك (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
21/01/2022 00:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24
جونسون: فرض إغلاق آخر في بريطانيا بسبب متحور أوميكرون "غير مرجح" ولكننا نراقب التطورات عن كثب (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
21/01/2022 00:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي عاد من كينيا لإثيوبيا لبحث التطورات هناك (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
21/01/2022 00:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الأميركية في ليبيا: الانتخابات تتطلب الشفافية مع الناخب الليبي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
21/01/2022 00:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:08 | 2022-01-20
17:07 | 2022-01-20
15:50 | 2022-01-20
15:49 | 2022-01-20
15:46 | 2022-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website