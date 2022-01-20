حمية لـmtv: الحكومة الفرنسية دعتني إلى فرنسا بدعوة سياسية تقنية فما نقوم به من إصلاحات في وزارة الأشغال حازت على إثناء الفرنسيين وهي ليست بإملاءات خارجية لأن تفعيل المرافق العامة هو الذي يُزوّد الخزينة بالمال

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