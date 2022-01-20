حمية لـ"MTV": لن نقوم بخصخصة في المطار ولا بتوسعة المطار إنّما شراكة مع القطاعين العام والخاص وإذا كان هناك من خدمات جديدة فيمكن إدخالها بموجب دفتر شروط وهدفنا تحسين الخدمات

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