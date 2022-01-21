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أخبار عاجلة
السلطات العراقية: إجراءات أمنية مشددة على الحدود مع سوريا بعد فرار سجناء من داعش في الحسكة (العربية)
Lebanon 24
21-01-2022
|
03:31
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