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دبلوماسي نرويجي: وفد من طالبان سيصل إلى أوسلو للبحث في الأزمة الإنسانية في أفغانستان

Lebanon 24
21-01-2022 | 03:45
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