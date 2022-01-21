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وزير الاقتصاد من مرفأ بيروت: اهمية اهراءات مرفأ بيروت مرتبطة بالامن الغذائي اللبناني وتشكل مخزون القمح للدولة اللبنانية وهي الوحيدة في لبنان ولها اهمية تاريخية

Lebanon 24
21-01-2022 | 03:58
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