وزير الاقتصاد من مرفأ بيروت: اهمية اهراءات مرفأ بيروت مرتبطة بالامن الغذائي اللبناني وتشكل مخزون القمح للدولة اللبنانية وهي الوحيدة في لبنان ولها اهمية تاريخية

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