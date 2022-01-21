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الراعي يستقبل مجلس الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية برئاسة امين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر

Lebanon 24
21-01-2022 | 05:36
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الامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر : المدارس الكاثوليكية ملتزمة بقرار وزير التربية إلا ان كل مدرسة ستأخذ القرار الأنسب في ظل جائحة كورونا لذلك فمعظم المدارس الكاثوليكية ستقفل أبوابها يوم غد
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