الرئيس عون خلال استقباله السلك القنصلي الفخري: لبنان وطن جدير بالحياة واتمنى من الجميع التعاون لما فيه مصلحة الشعب الذي لم يعد يحتمل المزيد من التعقيدات الحياتية

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