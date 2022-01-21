عميد السلك القنصلي جوزف حبيس للرئيس عون: نضع كل امكاناتنا وقدراتنا وعلاقاتنا في تصرفكم لتوطيد وتعزيز وتفعيل العلاقات التي تجمع لبنان مع دول العالم اجمع

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