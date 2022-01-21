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أردوغان: تركيا مستعدة للقيام بالوساطة لنزع فتيل التوتر بين روسيا وأوكرانيا ونرفض أي تصعيد في المنطقة

Lebanon 24
21-01-2022 | 08:19
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