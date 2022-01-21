"أوجيرو": تعرض كابل رئيسي سعة ١٨٠٠ خط الى السرقة في منطقة راس النبع مما ادى الى انقطاع الخدمة لدى بعض المشتركين في المنطقة المذكورة (محيط قصقص)

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