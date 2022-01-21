أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: هجوم ديالى يُذكّر بأن خطر "داعش" لا يزال قائما في العراق

Lebanon 24
21-01-2022 | 10:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
هجوم لـ "داعش" يستهدف نقطة للبشمركة في منطقة كولجو ضمن محافظة ديالى العراقية (الميادين)
lebanon 24
21/01/2022 19:30:36 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله يدين الهجوم الإرهابي الذي نفّذه تنظيم "داعش" الإرهابي على قرية الرشاد بمحافظة ديالى العراقية وراح ضحيته العشرات
lebanon 24
21/01/2022 19:30:36 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق يرسل تعزيزات عسكرية إلى شمال ديالى بعد مقتل 11 جنديا على أيدي تنظيم داعش (العربية)
lebanon 24
21/01/2022 19:30:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام عراقية: مقتل 11 جنديا عراقيا بهجوم لداعش شمال ديالى
lebanon 24
21/01/2022 19:30:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
12:14 | 2022-01-21
12:05 | 2022-01-21
11:56 | 2022-01-21
11:45 | 2022-01-21
11:39 | 2022-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website