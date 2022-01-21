أخبار عاجلة

إستونيا تزود أوكرانيا بصواريخ مضادة للدروع وليتوانيا تزودها بصواريخ مضادة للطائرات (العربية)

Lebanon 24
21-01-2022 | 11:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
واشنطن تدرس إرسال ذخيرة وقذائف هاون وصواريخ مضادة للدبابات إلى أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
21/01/2022 19:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا: نشهد سلوكا مهددا ومتزايدا من روسيا ونحن مستمرون بتزويد أوكرانيا بأنظمة أسلحة خفيفة ومضادة للدروع (الشرق)
lebanon 24
21/01/2022 19:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بوليتيكو: البنتاغون يوافق على نقل صواريخ أميركية من لاتفيا وأستونيا وليتوانيا لأوكرانيا (العربية)
lebanon 24
21/01/2022 19:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
أسترازينيكا: ندرس تأثير الأجسام المضادة في لقاحنا على متحور كورونا الجديد (العربية)
lebanon 24
21/01/2022 19:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
12:14 | 2022-01-21
12:05 | 2022-01-21
11:56 | 2022-01-21
11:45 | 2022-01-21
11:39 | 2022-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website