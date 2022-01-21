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"قوات سوريا الديمقراطية" تقول إنها "نجحت بمساعدة التحالف في صد هجوم داعش على سجن غويران بالحسكة" (الشرق)

Lebanon 24
21-01-2022 | 12:05
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