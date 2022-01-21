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مشرّعون جمهوريون قدموا رسميا مشروع قانون لإعادة الحوثيين إلى لائحة الإرهاب الأميركية (الشرق)

Lebanon 24
21-01-2022 | 13:06
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