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البيت الأبيض: بايدن يعقد اجتماعات في منتجع كامب دايفيد مع فريقه الأمني بشأن الأزمة الأوكرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع (الحرة)

Lebanon 24
21-01-2022 | 13:07
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