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المتحدث باسم البنتاغون: الناتو سيبدأ تدريبات الاثنين مصممة لإثبات قدرته على دعم الردع والدفاع (الجزيرة)

Lebanon 24
21-01-2022 | 13:19
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