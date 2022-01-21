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روجر كارستينز مبعوث الرئيس بايدن الخاص لشؤون الرهائن: نجحنا في إعادة رهائن من لبنان وإيران والصين ودول أخرى (الحرة)

Lebanon 24
21-01-2022 | 14:43
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