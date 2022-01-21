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‬⁩ قيادات في الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ الأميركي تعيد طرح مشروع قانون لتصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"

Lebanon 24
21-01-2022 | 19:30
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