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أخبار عاجلة
بلينكن: على جميع الأطراف في #اليمن الالتزام بحل دبلوماسي سلمي لإنهاء الصراع
Lebanon 24
21-01-2022
|
19:57
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