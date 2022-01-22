أخبار عاجلة

الميادين: تواصل الاشتباكات العنيفة بين قسد وداعش في محيط سجن الصناعة جنوب الحسكة

Lebanon 24
22-01-2022 | 04:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
القيادة الوسطى الأميركية: نراقب التطورات في سجن غويران جنوبي الحسكة والذي يضم نحو خمسة آلاف معتقل من تنظيم داعش (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
22/01/2022 18:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
حرائق الغابات تتواصل جنوب الأرجنتين وأحدها مستمر منذ شهر
lebanon 24
22/01/2022 18:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش اليمني: قواتنا تواصل التقدم بجبهات مأرب الجنوبية وسط تقهقر الحوثيين
lebanon 24
22/01/2022 18:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: الإجراءات الاستفزازية الصينية تواصل زيادة التوترات عبر مضيق تايوان وفي بحر جنوب الصين
lebanon 24
22/01/2022 18:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2022-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2022-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2022-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2022-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:08 | 2022-01-22
11:04 | 2022-01-22
10:52 | 2022-01-22
10:21 | 2022-01-22
10:20 | 2022-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website