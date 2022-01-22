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العربية: قوات سوريا الديمقراطية ترسل قوات إضافية إلى سجن غويران بالحسكة

Lebanon 24
22-01-2022 | 04:17
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