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وكالة "تسنيم" عن مصدر إيرانيّ: مسودة الاتفاق النووي الموقت لم تُطرح أبداً على جدول أعمال إيران وطهران تسعى للتوصل إلى اتفاق دائم

Lebanon 24
22-01-2022 | 07:06
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