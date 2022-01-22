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الخارجية الروسية: سنرد على الانتشار الواسع لقوات الناتو بالقرب من حدودنا

Lebanon 24
22-01-2022 | 07:09
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