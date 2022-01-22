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الخارجية الروسية: واشنطن لا تتوقف عن تهديدنا بفرض عقوبات تهدف إلى "تدمير اقتصادنا"

Lebanon 24
22-01-2022 | 07:20
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